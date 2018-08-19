الوزير ميرزا يتفقد سير العمل بمركز الاتصالات بهيئة الكهرباء والماء المنامة في 19 أغسطس/ بنا / انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لتطوير الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين، قام الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء وبحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء بزيارة تفقدية لمركز الاتصالات الشامل التابع للهيئة وذلك للاطلاع على سير العمل في هذا القسم الحيوي والمهم بالهيئة.



ولدى وصول الوزير كان في الاستقبال السيد رشاد أكبري رئيس مجلس ادارة شركة Invita والسيد يوسف علي ميرزا نائب رئيس مجلس الادارة والسيد Rahul Bhalla الرئيس التنفيذي والمهندس احمد الجامع رئيس مركز الاتصالات بهيئة الكهرباء والماء والسيدة شيخة فخرو مديرة مركز الاتصالات بشركة Invita.



وفي بداية الزيارة اعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للقائمين على المركز على الخطوات التطويرية التي تم اتخاذها والانجازات القياسية التي تم تحقيقها، إذ نجح مركز الاتصال في خفض الوقت اللازم للرد على استفسارات وطلبات المشتركين بنسبة كبيرة، حيث ان 90% من المكالمات الواردة يتم الرد عليها خلال أقل من عشرين ثانية، وتمكّن مركز الاتصال من إنهاء جميع الاستفسارات وطلبات المشتركين التي يتلقاها سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال خدمة البريد الالكتروني الذي استقبل 15 ألف رسالة الكترونية خلال الأشهر الماضية، وانعكس الأداء المتميز لمركز الاتصال على نتائج الاستبيان الذي أجراه المركز خلال مكالماته مع المشتركين، إذ أكد 95% من المشتركين أن مستوى الخدمة المقدمة عالٍ جدًا.



وفي هذا الصدد صرح الوزير ميرزا بأن هيئة الكهرباء والماء تسعى دائمًا لتطوير خدماتها للتيسير على المواطنين والمشتركين، كما تهدف دائمًا لإيجاد أسهل الطرق على المشتركين لإنجاز خدماتهم، وتابع قائلاً أن ما تحقق من انجازات ينطلق من التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا أننا نقدر هذا الدعم ونتوجه بالشكر والعرفان لحكومتنا الموقرة على ما تقدمه من دعم لمشاريع الكهرباء والماء في المملكة، وأننا بلا شك لن نألوا جهداً في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين كما سوف نعمل على دعم مركز خدمات الاتصال الشامل بما يحقق الفائدة القصوى للتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات الأفضل لهم.



وتجول الوزير في أقسام المركز واستمع إلى شرح مفصل عن الأعمال التي يقوم بها المركز لكافة المشتركين بالمملكة وآليه الرد على الاتصالات والأنظمة الحديثة التي يستخدمها المركز والخدمات التي يقدمها كاستلام البلاغات أو الاستفسار عن المعاملات واستلام قراءة العدادات من المشتركين والعديد من الخدمات الأخرى.



والجدير بالذكر أن الهيئة استقبلت خلال الأربعة الأشهر الماضية حوالي 176 ألف مكالمة، غالبيتها تكون في فترة الصيف حيث بلغ عدد المكالمات الواردة في يوليو الماضي 56 ألف مكالمة، أما يونيو فقد وصل عدد المكالمات فيه إلى 45 ألف مكالمة، في حين أن متوسط سرعة الرد على المكالمات الواردة بلغ 9 ثوانٍ فقط، وأوضحت إحصائية مركز الاتصال التابع للهيئة أن 37% من الاتصالات الذي يتلقاها تختص ببلاغات طوارئ الكهرباء، فيما كان 43% من المكالمات متعلقة بخدمات المشتركين، بينما بلغت بلاغات المشتركين عن طوارئ المياه نسبة 15%، أما خدمات إنارة الطرق فبلغت نسبة الاستفسارات 3% فقط.



وفي ختام الزيارة توجه سعادة الوزير بالشكر الجزيل للقائمين على مركز الاتصالات التابع لشركة Invita وللمسئولين بهيئة الكهرباء و الماء على الجهد اللامحدود الذي قاموا به لتطوير جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمشتركين ومتابعة سير العمل في جميع المرافق. وبدورهم اعرب المسئولون عن خالص تقديرهم للوزير على هذه الزيارة الكريمة التي استمعوا فيها الى توجيهاته مثمنين دعمه ومتابعته المستمرة لتحسين جودة الخدمات.





ل.ب/و.ش



بنا 1216 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/19 - 24 : 03 PM