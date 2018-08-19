إدارة الأرصاد الجوية: الطقس سيكون مستقرًا خلال عيد الأضحى المبارك المنامة في 19 أغسطس / بنا / تشير تحليلات الخرائط الجوية إلى أن الطقس سيكون مستقراً خلال عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع أن تكون الأجواء حارة وجافة خلال فترة النهار مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية على مملكة البحرين، التي ستتراوح سرعتها ما بين المعتدلة إلى النشطة، وتكون درجات الحرارة العظمى في منتصف الأربعينات إلا أن الأجواء ستميل إلى الإعتدال خلال الليل مع انخفاض درجات الحرارة التي ستصل إلى نهاية العشرينات.



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أ.ا.ش/و.ش



بنا 1203 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/19 - 09 : 03 PM