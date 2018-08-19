سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد والملازم عبدالله السيد عطية المنامة في 19 أغسطس / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات وطنية شابة أثبتت عبر العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية قدرتها على صناعة المنجزات التي رفعت من خلالها اسم البحرين عالياً، مشيراً سموه إلى أن أبناء البحرين هم الثروة الحقيقية التي نسعى دومًا إلى الاستثمار فيها بما ينعكس على تطور وازدهار الوطن.

جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، الذي قدم لسموه الملازم عبدالله السيد عطية من قوة دفاع البحرين بمناسبة تخرجه من كلية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة وحصوله على مرتبة التفوق في الأكاديمية على دفعته، وكذلك تحقيقه إنجاز غير مسبوق باعتباره الضابط الوحيد الذي حصل على ثلاث جوائز تفوق في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها، وهي جائزة سيف الشرف، وجائزة التفوق العسكري والأكاديمي، وجائرة التفوق الرياضي.



وقد هنأ سموه الملازم عبدالله السيد عطية على تخرجه من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية العريقة وتحقيقه هذا الإنجاز التاريخي والمشرف، شاكراً له جهوده وعطاءه خلال فترة انتسابه للأكاديمية والتي توجها بهذا الإنجاز غير المسبوق داعياً الله أن يوفقه نحو مزيدٍ من النجاح والتفوق والرقي مع إخوانه منتسبي قوة دفاع البحرين خدمة للوطن العزيز.



وأشاد سموه بالبرامج والامكانيات العلمية والتدريبية والمناهج المميزة في مختلف العلوم العسكرية التي تقدمها أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وبالمستوى العالي لخريجي الاكاديمية.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 1159 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/19 - 14 : 03 PM