الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني يترأس لجنة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة المنامة في 19 أغسطس/ بنا / ترأس سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الاجتماع الـ 49 للجنة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة في مقر الهيئة بحضور كلاً من الوكيل المساعد لشئون الطرق، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، مدير إدارة توزيع الكهرباء والماء، رئيس مكتب التخطيط المركزي، ومدراء الخدمات الفنية بالبلديات.



في بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بالحضور، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة لدراسة طلبات تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، السياحية، التعليمية، الصحية، الرياضية وغيرها بمختلف المناطق في مملكة البحرين حسب القوانين والأنظمة.



جدير بالذكر أنه تم البت في جميع طلبات المشاريع ذات الطبيعة الخاصة منذ مطلع عام الحالي إلى تاريخه والذي بلغ عددهم 182 طلب، بزيادة 32% مقارنتاً بعام 2017م.





ن.ف/و.ش



بنا 1145 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/19 - 05 : 03 PM