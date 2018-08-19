وكيل شؤون البلديات: "انتهاء المرحلة الأولى من تشجير تقاطع الفاروق في سبتمبر المقبل المنامة في 19 أغسطس / بنا / أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبو الفتح عن انتهاء العمل من 50 % من تشجير تقاطع الفاروق في المنامة وهي المرحلة الأولى من أعمال التطوير حيث ستتبعها المرحلة الثانية فور الانتهاء من المرحلة الأولى .

جاء ذلك في جولة تفقدية قام بها سعادة الوكيل لتقاطع الفاروق للاطلاع على سير عملية تطوير المنطقة، يرافقه الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل المبارك وعدد من المهندسين بالوزارة.



وقال أبو الفتح إن هذه المشاريع تندرج في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة، حيث بدأت أعمال التشجير وتجميل المنطقة في أبريل من العام الجاري، واستمرت لمدة أربعة أشهر على أن يتم الانتهاء من العمل في سبتمبر القادم"، منوهًا أن المساحة المخصصة لعملية التشجير بلغت نحو 40 ألف متر مربع، وسيتم زراعتها بعدد من النخيل والأشجار والزهور الموسمية.



وأوضح الوكيل أن شؤون البلديات قد وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية وبناءً على برنامج عمل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد، خطة عمل متكاملة لزيادة الرقعة الخضراء ومشروعات التشجير والتجميل في أسفل الجسور والشوارع والتقاطعات والميادين في مختلف مناطق المملكة.



واشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خططها في تجميل وتشجير الشوارع العامة في مختلف مناطق البحرين. مؤكدًا على أن خطة التشجير والتجميل تأتي بناءً على معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، والذي تضمن مجموعة من الاستراتيجيات التنموية ومنها الخاصة بالتشجير والتجميل، مضيفاً أن خطة الوزارة تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء بما يسهم في إبراز الواجهة الحضارية للبلاد، إذ تعمل الوزارة على أن تصب مشروعاتها التجميلية في تحقيق هذه الرؤية.



وأكد الوكيل على أن تطوير تقاطع الفاروق ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تقوم به الوزارة ممثلًا في قسم النباتات التجميلية التي تختص في تطوير المثلثات والدوائر الشمالية للتقاطع، إذ يقوم القسم بتطوير وزراعة المسطحات الخضراء وأشجار الزينة بالإضافة إلى تمديدات شبكات الري وتمديدات الإنارة التجميلية، وصيانة مجسمات السفن الشراعية ضمن خطة التطوير والتجميل والزراعة لتقاطع الفاروق.



فيما سيتم في المرحلة القادمة طرح أعمال التشجير والتجميل عبر مناقصة عامة، مشيرًا إلى أن تقاطع الفاروق يعتبر من أبرز التقاطعات الحيوية في محافظة العاصمة والمملكة بصورة عامة وأن أعمال التشجير والتجميل في هذا التقاطع سترتقي بالواجهة الحضرية لهذا التقاطع.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 1130 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/08/19 - 26 : 03 PM