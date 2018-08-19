وقوع سلسلة هزات أرضية قوتها 5.3 درجة قرب جزر الكوريل الروسية موسكو في 19 أغسطس/ بنا / أعلن علماء الزلازل في مركز "كمتشاتكا" للخدمات الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عن تسجيل سلسلة هزات أرضية كانت قوتها 5.3 درجة في المحيط الهادئ قرب جزر "الكوريل".



وقال المتحدث باسم المركز ان الهزات الأرضية وقعت نهار الأحد وكان مركزها على عمق 103.8 كم وعلى بعد 337 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سيفرو- كوريلسك الواقعة في جزيرة باراموشير" في أقصى شرقي روسيا، مشيرا إلى أن فئة الطاقة للهزات المذكورة كانت في حدود 12.1.



ولم ترد أي أنباء تفيد بأن سكان المناطق المجاورة الأخرى في جزر "الكوريل"، قد شعروا بالهزات المذكورة، وفق ما ذكرت روسيا اليوم.



وفي وقت سابق وردت أنباء عن تسجيل هزات أرضية جنوب جزر "الكوريل" في المحيط الهادئ، ليلة الأحد بلغت قوتها 4.8 درجة ووقع مركزها على بعد 91 كم جنوب شرق جزيرة إتوروب وعلى عمق 53 كم.





و.ش



بنا 0849 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/08/19 - 10 : 12 PM