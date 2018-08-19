الحمد الله يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي رام الله في 19 أغسطس/ بنا / دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دول العالم إلى اتخاذ اجراءات رادعة ومنسقة لحماية أبناء شعبنا المدنيين العُزل من بطش الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.



وناشد الحمد الله، في تصريح له على صفحته على "فيسبوك"، اوردته وكالة الانباء الفلسطينية اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأمم المتحدة، بمنظماتها وهيئاتها المتخصصة، بذل جهودها لضمان إعمال المبادئ التي عليها يقوم عملها الهام، بتوفير الحماية للمتطوعين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي في مخيمات اللجوء في الشتات، وفي أرضنا المحتلة، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش حوالي 80% من سكانه على نوع من أنواع المساعدات الدولية.



وأكد رئيس الوزراء أهمية تكثيف وزيادة الدعم الدولي المقدم "للأونروا"، لضمان استمراريتها في تقديم خدماتها لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة، فهي بالنسبة لهم شريان الحياة، وأحد أشكال المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل تجاه قضية فلسطين ولاجئيها.









و.ش



بنا 0830 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/08/19 - 43 : 11 AM