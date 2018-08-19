جلالة الملك المفدى يهنئ ملك المغرب بذكرى ثورة الملك و الشعب المنامة في 19 أغسطس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى اخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.





ل.ب/و.ش



بنا 0755 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/19 - 12 : 11 AM