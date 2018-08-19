357 قتيلا وحوالي 3 مليارات دولار خسائر كيرالا الهندية جراء الفيضانات كيرالا في 19 أغسطس/ بنا / قالت السلطات المحلية ان حصيلة فيضانات ولاية كيرالا الهندية ارتفعت إلى 357 قتيلا، فيما بلغت قيمة الخسائر في البنى التحتية حوالي ثلاثة مليارات دولار.



وقد تراجعت حدة الأمطار في الولاية السياحية اليوم الأحد مما سمح لآلاف الأسر العالقة بالتقاط الأنفاس فيما تخشى السلطات تفشي الأمراض بين مليوني شخص مكدسين في مخيمات إغاثة.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية سقوط الأمطار بغزارة في منطقة واحدة أو اثنتين فقط في كيرالا اليوم الأحد كما بدأت مياه الفيضان تنحسر في بعض الأماكن.



ولجأ نحو 353 ألف شخص إلى 3026 مخيما أقيمت لإيوائهم في وقت انتشر الجيش وقوات جوية لمساعدة الأشخاص العالقين، كما تعرضت طرقات و134 جسرا إلى دمار هائل.



وأصدر السكان نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرين إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات الانقاذ.



وقال مسؤول الإعلام في الولاية ان خسائر "كيرال"ا نتيجة الفيضانات بلغت تقريبا 19512 كرور روبية (2,9 مليار دولار).











و.ش



بنا 0718 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/19 - 29 : 10 AM