الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر "بيت حانون" مع قطاع غزة غزة في 19 أغسطس/ بنا /قرر الاحتلال الإسرائيلي اغلاق معبر بيت حانون- ايرز امام حركة الافراد من قطاع غزة اليوم ما عدا الحالات المرضية.



وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العام للشؤون المدنية الفلسطينية محمد المقادمة أن الاحتلال ابلغ الجانب الفلسطيني بإغلاق حاجز بيت حانون اليوم، أمام المغادرين من قطاع غزة، باستثناء الحالات المرضية؛ فيما سيكون مفتوحا أمام جميع العائدين".



وبين المقادمة، أن سبب هذا الإجراء المفاجئ هو المسيرة البحرية التي انطلقت مساء أمس في بحر غزة، وكذلك استمرار مسيرات العودة.





و.ش



بنا 0552 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/08/19 - 12 : 09 AM