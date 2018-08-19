منظمات يهودية متطرفة تدعو لصلاة تلمودية جماعية داخل الأقصى اليوم القدس المحتلة في 19 أغسطس/ بنا / دعت جماعات يهودية منضوية في إطار ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" أنصارها ومستوطنين الى المشاركة الواسعة في صلاة تلمودية جماعية، اليوم الأحد، في المسجد الأقصى، والجهر بصلوات التوبة اليهودية "سليخوت"، معتبرة "أنه زمانها ووقتها قد حان في الأقصى"، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية.



وصلاة "سليخوت" هي مجموعة نصوص تلمودية يرددها اليهودي قبل الفجر أو ليلا قبل منتصف الليل، وتبدأ مع بداية شهر سبتمبر العبري وتستمر حتى عيد الغفران العبري.



و.ش



بنا 0531 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/08/19 - 47 : 08 AM