مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/19 - 21 : 08 AM
المنامة في 19 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاحد بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة.
وفيما يلي ابرز العناوين...
/بأمر من جلالة الملك المفدى .. سمو الشيخ ناصر بن حمد يوجه "الخيرية الملكية" لدعم المتضررين في كيرلا.
/قنصل البحرين في جدة: الاستعداد لتذليل أي صعوبات تواجه حجاج البحرين.
/المحافظة الجنوبية تنظم منتدى سياحيا عالميا في سبتمبر.
/حجاج البحرين يتوجهون إلى منى اليوم.
//عطلة عيد الاضحى 4 ايام.
/وزارة الإسكان: 95% إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة خليفة و80% بالبنية التحتية.
/الانتهاء من تشييد 1100 وحدة سكنية في مدينة خليفة نهاية 2018.
/"مصارف البحرين": محكمة مالية خاصة بالقطاع المصرفي.
/5 يناير آخر موعد لتوفيق اوضاع مدراء العقارات.
/لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تنفذ مشاريع تقنية بقيمة 3 ملايين دينار.
/ أكثر من 300 ألف زائر على مدار شهرين شهدوا مهرجان صيف البحرين العاشر.
/الإحصاء السعودية: 278 ألف مصلٍّ و107 آلاف طائف حول الكعبة كل ساعة.
/مئات القتلى في فيضانات الهند وعمليات الإنقاذ مستمرة تحت المطر الغزير.
/«سوريا الديمقراطية» تصد هجوما لـ«داعش» في محافظة دير الزور.
/عمران خان يؤدي اليمين رئيسا لحكومة باكستان.
/المحقق مولر يوصي بسجن أحد موظفي حملة ترامب ستة أشهر.
/الكونجرس الأمريكي يفتح ملف الإخوان ويطلب تقريرًا حول نشاطهم.
/اعتقال نائب إيراني سابق بعد فيديو يحذر فيه من انهيار البلاد.
/زلزال يهز جنوب كوستاريكا وبنما.
/وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
/جنازة رسمية لضحايا انهيار جسر جنوى.
و.ش
بنا 0514 جمت 19/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/19 - 21 : 08 AM