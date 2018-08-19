مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 19 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاحد بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة.



وفيما يلي ابرز العناوين...

/بأمر من جلالة الملك المفدى .. سمو الشيخ ناصر بن حمد يوجه "الخيرية الملكية" لدعم المتضررين في كيرلا.

/قنصل البحرين في جدة: الاستعداد لتذليل أي صعوبات تواجه حجاج البحرين.

/المحافظة الجنوبية تنظم منتدى سياحيا عالميا في سبتمبر.

/حجاج البحرين يتوجهون إلى منى اليوم.

//عطلة عيد الاضحى 4 ايام.

/وزارة الإسكان: 95% إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة خليفة و80% بالبنية التحتية.

/الانتهاء من تشييد 1100 وحدة سكنية في مدينة خليفة نهاية 2018.

/"مصارف البحرين": محكمة مالية خاصة بالقطاع المصرفي.

/5 يناير آخر موعد لتوفيق اوضاع مدراء العقارات.

/لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات تنفذ مشاريع تقنية بقيمة 3 ملايين دينار.

/ أكثر من 300 ألف زائر على مدار شهرين شهدوا مهرجان صيف البحرين العاشر.

/الإحصاء السعودية: 278 ألف مصلٍّ و107 آلاف طائف حول الكعبة كل ساعة.

/مئات القتلى في فيضانات الهند وعمليات الإنقاذ مستمرة تحت المطر الغزير.

/«سوريا الديمقراطية» تصد هجوما لـ«داعش» في محافظة دير الزور.

/عمران خان يؤدي اليمين رئيسا لحكومة باكستان.

/المحقق مولر يوصي بسجن أحد موظفي حملة ترامب ستة أشهر.

/الكونجرس الأمريكي يفتح ملف الإخوان ويطلب تقريرًا حول نشاطهم.

/اعتقال نائب إيراني سابق بعد فيديو يحذر فيه من انهيار البلاد.

/زلزال يهز جنوب كوستاريكا وبنما.

/وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

/جنازة رسمية لضحايا انهيار جسر جنوى.





و.ش



بنا 0514 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/08/19 - 21 : 08 AM