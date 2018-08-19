الطقس في البحرين: حار ويتحول إلى حسن خلال الليل المنامة في 19 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الاحد في البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا ويتحول إلى حسن خلال الليل.



الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 28 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى: 75 %، و الصغرى 15%.



و.ش



بنا 0500 جمت 19/08/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/08/19 - 07 : 08 AM