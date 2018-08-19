بلدية المنطقة الجنوبية تقوم بتنظيف مصليات العيد بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك المنامة في 18 اغسطس / بنا / قامت بلدية المنطقة الجنوبية بترتيباتها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وجريا على عادتها السنوية لتنظيف المساجد والجوامع ومصليات العيد بالتعاون مع الأوقاف السنية وذلك من منطلق اهتمام البلدية، وحرصها الكبير على توفير سبل الراحة للمصلين خاصة أوقات المناسبات الدينية.





حيث قام قسم متابعة خدمات النظافة بالبلدية بتوفير العمالة اللازمة والمعدات والآليات من أجل توفير الجو الملائم في المساجد مثل الكنس الآلي و اليدوي وغسل ساحات المساجد والأرصفة وتنظيفها في مدة لا تتجاوز يومين من العمل المستمر ، وذلك حرصا بلدية المنطقة الجنوبية على تكثيف استعداداتها بصورة دائمة خاصة اثناء المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية من أجل خلق بيئة نظيفة ومريحه للمواطنين والمقيمين.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 2000 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/18 - 06 : 11 PM