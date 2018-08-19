الإدارة العامة للمرور تتخذ كافة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك المنامة في 18 اغسطس / بنا / صرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة اتخذت كافة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك ، حيث قامت بوضع خطة مرورية لتنظيم الحركة على جميع شوارع المملكة، وسوف تقوم إدارة العمليات والمراقبة المرورية بتوزيع رجال المرور في العديد من دور العبادة والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد بجميع المحافظات، بالإضافة لوجود ترتيبات مرورية مكثفه خاصة على الشوارع الرئيسية والحيوية، وترتيب دوريات مرورية متحركة على جسر الملك فهد في كلا الاتجاهين لمراقبة الحركة المرورية وضمان انسيابيتها.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن الخدمات المرورية المتعلقة بإنهاء المخالفات والحوادث سوف تستمر على مدار الساعة لسرعة إنجاز معاملات المراجعين، وتفادياً للتعطيل خلال إجازة العيد، مضيفاً بأنه بإمكان كافة المراجعين إنهاء معاملاتهم وإجراءاتهم المرورية عبر موقع الحكومة الإلكترونيةwww.bahrain.bh أو عبر تطبيق الإدارة العامة للمرور " Etraffic " ، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والتعاون مع رجال المرور حفاظا على سلامتهم وضمان انسياب الحركة المرورية ، متمنياً للجميع السلامة وعيداً سعيدا .





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1937 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/18 - 48 : 10 PM