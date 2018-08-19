المحافظة الجنوبية تقيم منتدى سياحي عالمي تحت عنوان " المحافظة الجنوبية الوجهة الاولى للسياحة والاستثمار في البحرين" المنامة في 18 اغسطس / بنا / برعاية كريمة من سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آلِ خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، تقيم المحافظة الجنوبية في يوم السابع والعشرين من سبتمبر المقبل و بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، منتدى سياحي فريد من نوعه وذلك حرصا من المحافظة الجنوبية لإبرازها كمقصد تنموي استثماري رائد ووجهة سياحية عالمية.



وأكد السيد محمد بن ابراهيم الرميحي رئيس التنمية الاستثمارية بالمحافظة الجنوبية رئيس لجنة السياحة والاستثمار وتطوير البنية التحتية، أن هذا المنتدى يعقد بدعم و رعاية محافظ المحافظة الجنوبية، سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، حيث قال : " إن توجيهات سموه دائما، الرقي بالمستوى التنموي والسياحي والخدمي وتمكين أسم المحافظة الجنوبية محلياً واقليمياً ودولياً، وابراز وتطوير وتوثيق معالمها التاريخية والتراثية والطبيعية ".



كما أكد الرميحي أن المحافظة شهدت خلال الآونة الاخيرة، اقبالاً كبيراً للبحث عن فرص الاستثمار وازدياداً ملحوظاً في افتتاح المحلات التجارية والمشاريع الاستثمارية الرائدة، مؤكدً أن انظار المستثمرين وزوار المملكة اليوم تتجه للمحافظة الجنوبية، لما فيها من مقومات فريدة وامتياز كالمساحة الشاسعة والبيئة الآمنة و تاريخ وحضارة وطبيعة لافتة، و عزيمة و طموح محافظ الجنوبية كلها تهدف للوصول الى أعلى المستويات والمراتب.



و كما اعلنت المحافظة الجنوبية أن المنتدى سوف يشهد اعلانات جديدة لتطوير بعض الاماكن السياحية والتراثية بالمحافظة وخطط ترويجية رائدة لدعم اسم المحافظة الجنوبية دولياً، كما سيشهد المنتدى فقرة لتكريم الاماكن التجارية والاستثمارية في بيئة تنافسية لتشجيع ودعم النشاط الاستثماري والسياحي والتجاري، حيث سيتم اعلان تفاصيل المسابقة لاحقاً.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1849 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/19 - 03 : 12 AM