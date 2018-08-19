سمو ولي العهد يبعث برقيات تعزية الى القيادة الهندية المنامة في 18 اغسطس / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول التي تشهدها ولاية كيرلا وما نتج عنها من وفيات ونازحين، سائلا سموه الباري عز وجل أن يتغمد ضحايا السيول بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية .



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين الى فنكيا نيدو نائب رئيس جمهورية الهند وإلى ناريندرا مودى رئيس وزراء جمهورية الهند، أعرب فيهما سموه عن صادق تعازيه ومواساته بضحايا السيول سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا السيول بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية .





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1732 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/18 - 37 : 08 PM