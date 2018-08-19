سمو رئيس الوزراء يبعث برقيتي تعزية الى رئيس جمهورية الهند و رئيس وزرائه المنامة في 18 اغسطس / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة، اعرب فيها سموه حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول التي تشهدها ولاية كيرلا وما نتج عنها من وفيات ونازحين، سائلا سموه الباري عز وجل أن يتغمد ضحايا السيول بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية .



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة مماثلة الى ناريندرا مودى رئيس وزراء جمهورية الهند، أعرب سموه فيها عن صادق تعازيه ومواساته بضحايا السيول، سائلا الله عز وجل أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية .







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1641 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/08/18 - 56 : 08 PM