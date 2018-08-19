طيران الخليج تستقبل أولى طائراتها من طراز إيرباص A320neo المنامة في 18 اغسطس / بنا / استقبلت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – اليوم أولى طائراتها من طراز إيرباص A320neo التي حطت في مطار البحرين الدولي في حوالي الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي. بعد تسليمها من مصنع إيرباص في تولوز بفرنسا، ستقوم الطائرة بخدمة عدد من الوجهات الإقليمية لشبكة طيران الخليج. وكان الرئيس التنفيذي لطيران الخليج السيد كريشمير كوتشكو وعدد من ممثلي شركة إيرباص قد وصلوا على متن الطائرة، حيث تم الترحيب بطائرة A320neo الجديدة أثناء وصولها إلى المطار بواسطة رشها بالمياه بحسب تقاليد صناعة الطيران. ورحب بالطائرة الجديدة في مطار البحرين الدولي عدد من كبار الشخصيات والمسئولين الحكوميين وممثلي صناعة الطيران وأعضاء وسائل الإعلام. الطائرة هذه هي الطائرة الأولى من مجموع 12 طائرة من طراز A320neo كانت الناقلة الوطنية قد طلبتها خلال معرض البحرين الدولي للطيران في العام 2016؛ الأمر الذي يجعل طيران الخليج أول ناقلة وطنية تطير بطائرة A320neo في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



الرئيس التنفيذي لطيران الخليج عقّب بقوله "يسعدنا أن نرحب بأحدث طائرات الناقلة، ونفخر بأن نكون أول ناقلة وطنية في المنطقة تشغّل طائرة من طراز A320neo؛ حيث يعيد التاريخ نفسه كوننا كنا الناقلة الأولى في المنطقة لتشغيل أولى طائرات إيرباص من طراز A320 في العام 1992. لدينا شبكة وجهات قوية في المنطقة مع رحلات يومية متعددة إلى 10 مدن إقليمية؛ وإضافة A320neo إلى أسطولنا ستعزز موقعنا الريادي في السوق. إن العلاقة التي نتمتع بها مع شركة إيرباص قوية جدًا، حيث نستمر في العمل مع هذه الشركة العريقة عن كثب لزيادة تطوير أسطولنا ومنتجاتنا وللمحافظة على رضا عملائنا."



أما نائب الرئيس التنفيذي للناقلة القبطان وليد عبدالحميد العلوي فعلّق بقوله "في معرض ترحيبنا بهذه الطائرة الجديدة في مملكة البحرين؛ ندعو عملائنا الأوفياء للقدوم على متن الطائرة والاستمتاع بتجربة السفر على متن طائرة A320neo. مع اقتراب فترة ذروة السفر بقرب حلول عطلة عيد الأضحى المبارك؛ يسعدنا استلام هذه الطائرة قبيل سفر الناس لقضاء هذه العطلة. استقبالنا لهذه الطائرة يمثل حتماً علامة فارقة في تاريخ طيران الخليج".



وتعد طائرة إيرباص A320neo لطيران الخليج (خيار المحرك الجديد) هي الإصدار الأكثر تطوراً من طراز A320 حيث تواصل إيرباص استثمار ما يزيد عن 300 مليون يورو سنوياً في مجال الابتكار والتحديث لأسرة A320؛ وذلك للحفاظ على مكانتها كإحدى أكثر طائرات الممر الواحد تطوراً وأكثرها تقدماً في استهلاك الوقود. تتميز هذه الطائرة الجديدة بأكبر مقصورة ممر فردي في السوق، وهي مجهزة بمحرك LEAP-1A من شركة CFM International، وتتميز بأجهزة الجناح الكبيرة المعروفة باسم Sharklets؛ حيث يوفر المحركين معاً ما نسبته 15 ٪ من استهلاك حرق الوقود لكل مقعد. كما أن طائرة A320neo صديقة للبيئة، حيث أنها تقلّص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا عن كل طائرة بمقدار 5000 طن، وتقلّص نسبة الضوضاء بنسبة 50٪ تقريبًا مقارنةً بطائرات الجيل السابق.



وقد حصلت طيران الخليج في وقت سابق من هذا العام على 3 طائرات بوينغ 9-787 دريملاينر، حيث تواصل مشروعها لتطوير أسطول طائراتها الذي سيشهد بحلول نهاية العام 2023 ما مجموعه 39 طائرة جديدة: 10 طائرات بوينغ 9-787 دريملاينر، و12 طائرة من طراز إيرباص A320neo، و17 طائرة من طراز إيرباص A321neo .



في العام 2018؛ ستخدم شبكة وجهات طيران الخليج 49 مدينة موزعة على 26 بلداً. تلتزم طيران الخليج بريادتها في الصناعة، حيث تعمل باستمرار على تعزيز خدماتها وتصميم منتجاتها التي تناسب احتياجات الركاب، كما أنها تشتهر بضيافتها العربية الأصيلة، ويتجلى ذلك من خلال منتجاتها المميزة الصديقة للعائلات والمسافرين للأعمال. واليوم، تسير شركة طيران الخليج رحلات يومية مزدوجة أو أكثر إلى وجهات مختارة في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا؛ بينما تمتد شبكتها إلى دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأقصى.



وتؤمّن الناقلة ربطاً سلساً للمسافرين على مدى شبكة وجهاتها من خلال مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي.



للمزيد من المعلومات حول شبكة وجهات الناقلة أو لأسعار تذاكرها وجدولة رحلاتها، يمكن زيارة موقع الناقلة الإلكتروني gulfair.com، أو الاتصال بمركز الاتصال الدولي الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم (+973) 17373737، أو زيارة أحد مكاتب مبيعات طيران الخليج أو وكلائها المعتمدين.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1624 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/08/18 - 56 : 07 PM