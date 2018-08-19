وسط آلاف الحضور .. محافظة المحرق تحي يوم التراث (الحية بية) على شاطئ السايه المنامة في 18 اغسطس / بنا / تحت رعاية سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق أقامت محافظة المحرق مهرجان يوم التراث (الحية بية) على شاطئ البسيتين المقابل لجزيرة الساية بمحافظة المحرق.



ورفع المحافظ تهاني أهالي المحرق الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، و الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، و الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تعد جزءاً من التراث الأصيل الذي نسعى الى الحفاظ عليه وإيصاله الى الأجيال القادمة لكي تزهو وتعتز بماضيها العريق وتراثها الممتد إلى مئات السنين، معربا عن شكره وتقديره إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الاحتفال ومنهم وزارة الداخلية ووزارة شؤون الإعلام ووزارة الصحة ووزارة الأشغال وبلدية المحرق.



وقد أطلع الحضور من مدعوين وعوائل من محافظة المحرق ومن مختلف محافظات المملكة على ما تضمنه مهرجان يوم التراث من مشاركة للأسر المنتجة والأكلات الشعبية والالعاب الترفيهية، والأغاني والأهازيج التراثية خلال رمي الأطفال للحية بيه على ساحل البسيتين، وقامت محافظة المحرق بتوزيع عدد خمسمائة نبتة على الأطفال والزوار لتعيد الى الذاكرة هذا الموروث الشعبي الترفيهي.



وفِي حديث للمحافظ مع وكالة أنباء البحرين نوه بأن "الحية بية" هي من التراث البحريني القديم الذي تحرص محافظة المحرق على إحيائه سنوياً وتطويره ، مؤكداً أنه من خلال هذه الفعالية والتي أقيمت على شاطئ البسيتين بالقرب من جزيرة الساية وهو من أجمل السواحل بالمملكة يتم التسويق لسواحل المملكة الجميلة ، داعياً الجهات المختصة لاستغلال هذه السواحل في الجانب السياحي من خلال إقامة المقاهي والمطاعم والفعاليات الترفيهية.



ونوه بن هندي بأن " الحية بية " موروث جميل اعتادت المحافظة على إحيائه كل عام قبل عيد الأضحى المبارك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ودعوة كافة وسائل الاعلام الى جانب دعوة الأهالي لحضور هذه الفعالية . وأوضح المحافظ بأن المحرق تتمتع بكل المقومات الجذابة التي تجعلها وجهة سياحية سواء من خلال ما تتمتع به من أسواق متنوعة وقديمة والسواحل الجميلة الى جانب الأحياء القديمة و فتح آفاق كبيرة لما تملكه المحرق من زخم تراثي قديم.



وفي ختام الاحتفال نوه محافظ محافظة المحرق بتصريح قال فيه "إننا في محافظة المحرق رجالها ونسائها نثمن لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دعم جلالته لاحتفالات أهالي المحرق بأعيادهم الوطنية وإحياء تراثهم الأصيل في فرحة قلبية غامرة ملؤها الحب والولاء لقيادتنا حفظها الله ورعاها، مؤكدا أن هذا المهرجان والاحتفالية التي حظيت طوال الأعوام السابقة برعاية كريمة من أنجال وكريمات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تؤكد أهمية إحياء تراثنا الأصيل وسط مشاركة واسعة من قبل الأهالي".



وأشار المحافظ الى أن "الحية بيه تعد جزءاً من تراثنا الأصيل الذي نسعى إلى الحفاظ عليه وإيصاله إلى الأجيال القادمة لكي تزهو وتعتز بماضيها العريق وتراثها الممتد إلى مئات السنين، بالإضافة إلى كوننا نروج لسواحل المحرق الخلابة والسياحية، والتي ستشهد إقامة المشاريع السياحية عليها من مماش ومقاه ومطاعم لتكون وجهة السياحة الأولى للمواطنين والمقيمين والزوار".



كتبت: ايمان نور





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1610 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/08/18 - 59 : 07 PM