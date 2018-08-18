جلالة الملك المفدى يبعث ببرقية تعزية لرئيس جمهورية الهند المنامة في 18 اغسطس / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة ، عبر فيها جلالته حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا السيول التي تشهدها ولاية كيرلا وما نتج عنها من وفيات ونازحين ، سائلا جلالته المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا السيول بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية .





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1548 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/18 - 54 : 06 PM