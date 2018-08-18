القنصلية العامة لمملكة البحرين في جدة : تجهيز مكتب للقنصلية في مقر بعثة مملكة البحرين للحج في مكة المكرمة لمتابعة شؤون الحجاج البحرينيين‎ المنامة في 18 اغسطس / بنا / في إطار استعدادات القنصلية العامة لمملكة البحرين في مدينة جدة لاستقبال المواطنين الكرام القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لتأدية مناسك الحج، وتوفير كافة أنواع الرعاية والراحة اللازمة لهم والعمل على إيجاد الحلول السريعة لأي مشكلة قد تواجههم قبل وأثناء وبعد أداء مناسك الحج ، وأيضًا للرد على استفسارات ذويهم، أكد السيد إبراهيم محمد المسلماني القنصل العام لمملكة البحرين في جدة، بأن القنصلية على أتم الاستعداد لتذليل أي صعوبات تواجه حجاج مملكة البحرين، ومساعدتهم في حال تعرضهم لأي طارئ ، وتضع كافة إمكانياتها لخدمة الحجاج الكرام، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مكتب للقنصلية في مقر بعثة مملكة البحرين للحج في مكة المكرمة بحي النسيم بهدف متابعة شؤون الحجاج البحرينيين عن قرب وتقديم الخدمات القنصلية التي يحتاجها حجاج مملكة البحرين ، و أن القنصلية سوف تعمل على مدار الساعة للسهر على راحة الحجاج إضافة إلى المتابعة الميدانية لما تحتاجه حملات الحج التابعة لبعثة الحج البحرينية.



وأوضح المسلماني بأنه على حجاج حملات الحج البحرينية ضرورة التقيد بالتعليمات والنظم الصادرة عن السلطات السعودية المختصة والتي تستهدف تأمين راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج، مهيبًا بالحجاج القادمين عبر المنافذ البرية بضرورة التأكد من جاهزية مركباتهم، وتوفير كل ما يحتاجون إليه أثناء الطريق، والالتزام بالقوانين السعودية، حتى لا يتعرضوا لأي مخالفة تحول دون وصولهم إلى الأراضي المقدسة، أو مشاكل تعرقل وصولهم إليها.



ولفت القنصل العام لمملكة البحرين في جدة الى ان السلطات السعودية شددت على أنه لن يسمح بدخول الحجاج الذين ليس لديهم تصاريح حج, مهيبًا بالحجاج اتباع هذه الاجراءات النظامية السعودية والعمل بها، مشددًا على ضرورة حمل تصاريح الحج مع الحجاج، وتقديمها للمنافذ في حال طلب منهم ذلك، وإلى رجال الأمن والسلطات الرسمية السعودية المسؤولة على الحج، فضلاً عن ضرورة التحلي بالصبر ولاسيما أن هذا العام من المنتظر أن يشهد ازدحاماً شديداً نظرًا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة ، داعيا حجاج البحرين إلى الالتزام بتعليمات الحكومة السعودية والتي تصب في مصلحتهم ومصلحة جميع الحجاج، متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا.



وقد عبر المسلماني عن بالغ شكره للحكومة السعودية على استعداداتها الكبيرة لموسم الحج وما تقدمه من تسهيلات للحجاج بصفة عامة ولحجاج مملكة البحرين بصفة خاصة ، و مثمناً عالياً الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن بمن فيهم حجاج مملكة البحرين وتسخيرها كل الطاقات المادية والبشرية لخدمتهم حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وذلك بفضل من الله عز وجل ثم بجهودها، معرباً عن أمنياته في أن يتحقق النجاح لموسم حج هذا العام على غرار مواسم الحج في السنوات الماضية.



واختتم المسلماني قائلاً انه في حال طلب المساعدة فإن القنصلية العامة، تدعو كافة حجاج مملكة البحرين الكرام بعدم التردد في الاتصال على أرقام الهواتف الموضحة كما تنصح الحجاج الكرام بمتابعة "إرشادات السفر الحج" والتي تصدر من حساب القنصلية العامة على الموقع التواصل الاجتماعي (التويتر).





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1425 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/18 - 33 : 05 PM