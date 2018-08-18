خبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُشيد بجاهزية مختبرات الصحة العامة في"الكشف عن المبيدات الحشرية في الأغذية والمياه" المنامة في 18 أغسطس/ بنا / قام الخبير الدكتور علي بو صحة استشاري الوكالة الدولية للطاقة على هامش أعمال ورشة العمل الوطنية للتعريف والتوعية بمجالات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الى مختبر الصحة العامة وذلك للاطلاع على مستجدات المشاريع الفنية لمختبرات الصحة العامة.



وهدفت الزيارة إلى متابعة التنفيذ الفعَّال للمشاريع الفنية للفترة الحالية 2018-2019 "الكشف عن الملوثات الاشعاعية في المنتجات البحرية"" والمساعدة في إعداد خطط برامج التعاون المقبلة 2020-2021م، بالإضافة إلى التعرف على إنجازات مشروع التعاون السابق مع الوكالة "الكشف عن المبيدات الحشرية في الأغذية والمياه".



وقد أشاد الخبير خلال الزيارة بالمستوى الناجح الذي حققه المختبر خلال السنتين الماضيتين في انجاح البرنامج المشترك وكذلك الاستعدادات الفنية والتقنية للمشروع القادم المتمثلة في الأجهزة الحديثة والمتطورة للكشف عن المعادن الثقيلة والتلوث الإشعاعي في عينات الأسماك والمنتجات البحرية المحلية و المستوردة.



هذا وقد هنأ الخبير مختبر الصحة العامة بمملكة البحرين بما يتمتع به ويمتلكه من كافة التجهيزات والامكانيات المتطورة والحديثة والمعتمدة حسب المعايير العالمية التي تمكنه من التحقق من وجود الملوثات الكيميائية الضارة، كما يجمع كوادر وطنية مؤهلة من المتخصصين والكيميائيين المؤهلة علمياً وعملياً للقيام بعمليات التحاليل اللازمة للمواد الغذائية مما يضاهي مثيلاتها من المختبرات في الدول المتقدمة بمختلف المجالات العلمية.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1325 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/08/18 - 04 : 05 PM