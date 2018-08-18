جلالة الملك المفدى يوجه الخيرية الملكية لدعم المتضررين في ولاية كيرلا الهندية .. ناصر بن حمد يوجه المؤسسة لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة المنامة في 18 أغسطس/ بنا / بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسعياً للإسراع بتوفير الدعم و المساندة إلى جمهورية الهند الصديقة وذلك لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به جراء الامطار والفيضانات الغزيرة والتي خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والكثير من المساكن في ولاية (كيرلا الهندية)، أمر جلالته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشئون الشباب رئيس مجلس امناء المؤسسة الخيرية الملكية امر ان تكون المؤسسة الجهة المسؤولة عن تحضير وإرسال المواد الاغاثية وتقديم العون والمساعدة للشعب الهندي.



وبناءً على التوجيهات الملكية، أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة توجيهاته الى الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات المسؤولة لتقديم كافة الدعم للشعب الهندي وخصوصا التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتنسيق المستمر مع سفارة الهند في مملكة البحرين و الجالية الهندية من كيريلا.



ومن جانبه، قال أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد بانه في ظل الكارثة الإنسانية الأليمة التي تمر بها جمهورية الهند الصديقة جراء الامطار الغزيز والفيضانات المستمرة وارتفاع عدد الضحايا والجرحى والمشردين في أسوأ فيضانات يشهده هذا البلد منذ أكثر من 80 عاماً وعلى ضوء توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه بالبدء حالاً بعملية المساعدة، فقد تم القيام بالعديد الاتصالات المستمرة مع الجهات المسئولة من أجل تنفيذ هذه التوجيهات السامية وذلك انطلاقاً من الروابط الإنسانية التي تجمع مملكة البحرين مع مختلف شعوب العالم وتأكيداً علي العلاقات الطيبة بين مملكة البحرين مع جمهورية الهند.



وقد أكد الدكتور مصطفى السيد بان هناك تنسيقا مشتركا بين المؤسسة الخيرية الملكية وسفارة جمهورية الهند في مملكة البحرين ووزارة الخارجية بهذا الشأن لإيجاد الآليات المناسبة وانواع المساعدات الطارئة المطلوبة بشكل عاجل في هذه الفترة الحرجة.



وبدوره ثمن سفير جمهورية الهند هذه المبادرة الانسانية من مملكة البحرين موجها شكره وتقديره الى حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعمه ومبادرته النبيلة وشكره وتقديره للحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الامين نائب القائد الاعلى ومشيدا بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الامناء ودوره الانساني الكبير في كل المحافل والدول، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس مستغرباً على مملكة البحرين السباقة في مد يد العون للمتضررين، وأنها من أوائل الدول التي تقدم مساعدتها للدول والشعوب المنكوبة.



وقد صرح الدكتور مصطفى السيد بان المؤسسة سوف تقوم وبالتعاون مع الجالية الهندية وكل الجهات الداعمة في مملكة البحرين للقيام بتقديم المساعدات المناسبة في ظروف لوجستية جدا حرجة.



م.ا.ب/و.ش



بنا 1228 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/18 - 57 : 04 PM