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الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يبحث مع السفير البريطاني في المملكة تعزيز التعاون في الشأن البيئي
2018/08/18 - 22 : 01 PM
المنامة في 18 اغسطس / بنا / استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مكتبه صباح اليوم سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء رحب سعادة الدكتور محمد بن دينه بسعادة السفير، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين ، وبالمستوى المتميز من التنسيق والتعاون خاصة في المجال البيئي، كما تم بحث تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال الاستفادة من تبادل الزيارات والخبرات في الجانب البيئي.

من جانبه قدم سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى المملكة شكره وتقديره لسعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة على حسن الاستقبال، مؤكدا حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين وخاصة في المجال البيئي.

ع م

عدد القراءات : 4         اخر تحديث : 2018/08/18 - 22 : 01 PM
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