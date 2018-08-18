سمو رئيس الوزراء يصدر تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك المنامة في 18 أغسطس/ بنا / صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة عيد الاضحى المبارك لعام 1439 هـ، جاء فيه: بمناسبة عيد الاضحى المبارك لعام 1439هـ، تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له والتي تصادف أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس 9 و10 و11 و12 ذو الحجة 1439هـ الموافق 20 و21 و22 و23 اغسطس 2018م.





م.أ.ب



عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/08/18 - 14 : 01 PM