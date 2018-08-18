الرقابة والثروة الحيوانية: برنامج وطني لترقيم وتسجيل الماشية في المحافظات الأربع وتحصين 68 ألف من الماشية خلال النصف الأول من 2018 المنامة في 18 أغسطس/ بنا / كشف مدير إدارة الرقابة والثروة الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة البحرية الدكتور إبراهيم يوسف، عن أن الإدارة ومن خلال حرصها على سلامة وصحة الثروة الحيوانية في المملكة قامت بتحصين نحو 68 ألف راس من الماشية خلال النصف الأول من العام الجاري (2018)، منوهاً إلى أن هذا العدد يتضمن تحصين 6522 راس من الأبقار، 42781 من الأغنام، 19600 راس من الماعز.



وأشار إلى أن التحصينات التي تعطى للماشية على مدار العام من خلال حملات منتظمة تقوم بها إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بشكل دوري ضد مرض الحمى القلاعية في الابقار والأغنام ومرض التسمم المعوي ومرض الجدري في الأغنام والماعز ومرض الالتهاب الرئوي المعوي الأغنام والماعز، إذ تتكرر هذه الجرعات بين 4 إلى 6 أشهر وفقاً لنوع التطعيم لكل مرض.



وأكد أن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية تقوم بدور فاعل في مكافحة الأمراض الوبائية من خلال حملات التحصين وارشاد ومساعدة مربي الماشية في تشخيص الامراض الوبائية التي قد تصيب حيواناتهم في حال ظهور أية اعراض مرضية ونسبة نفوق عالية حيث يتوجب على المربي في هذه الحالة الاتصال مباشرة بالإدارة وطلب المساعدة والاستشارة.



وأوضح أن الزيارات الميدانية الخاصة للتقصي الوبائي عن الامراض التي قام بها فريق العمل في الإدارة خلال النصف الأول من العام 2018 بلغت 22 زيارة إلى عدد من المزارع التي أبلغ اصحابها بوجود مشكلة صحية او نفوق في حيواناتهم، مشيراً إلى وجود زيارات دورية اعتيادية تكون بشكل يومي.



وبين أن الإدارة تقوم بدور رقابي على المنشآت البيطرية الخاصة والصيدليات والعيادات ومزارع الانتاج الحيواني سواء مزارع الدواجن اللاحم والبياض أو حظائر الأغنام والابقار، وذلك للوقوف على الحالة الصحية والانتاجية وضمان التزامها بالقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشأن.



وذكر يوسف أنه ضمن خطة تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، أطلقت إدارة الرقابة والصحة الحيوانية برنامجاً وطنياً على مستوى البحرين لترقيم وتسجيل الماشية (الأبقار، الأغنام والماعز) في المحافظات الأربع، منوهاً إلى أنه ستستخدم أرقام تعريفية تحتوي على بلد المنشأ، مكان المزرعة حسب المحافظة، رقم الحيوان، والرموز الشريطية (Barcodes) تقرأ إلكترونيا حيث سيكون هذا النظام نقلة نوعية لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية في المملكة و سيسهل عملية التتبع للحيوانات و تمكين المربين من معرفة سجل انتاج و صحة الحيوانات التي يربونها مما يساعدهم اقتصاديا من احتساب جدوى الإبقاء على الحيوان ضمن القطيع او استبعاده.



وأضاف "بالتوازي مع حملة الترقيم سوف يتم أخذ عينات دم من الحيوانات لتنفيذ المسح الدوري للأمراض الوبائية، وتقييم المستوى المناعي بعد عمليات التحصين الدوري" للتأكد من مناعات الحيوانات عن الامراض التي تم التحصين ضدها.



وأكد مدير إدارة الرقابة والثروة الحيوانية على أهمية تشديد الرقابة على مختلف أنواع المنشئات البيطرية ومزارع الإنتاج الحيواني وتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة عليها، وذلك حرصاً على سلامة المنتجات الحيوانية وان تكون صالحة للاستهلاك الآدمي، وأن الإدارة حريصة على سلامة مختلف أنواع الحيوانات التي يتم عرضها في السوق، لافتاً إلى أن الإدارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أية مخالفات في هذا الجانب مما يهدد صحة الناس.



م.ا.ب/و.ش



بنا 0941 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/18 - 49 : 12 PM