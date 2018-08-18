وزير المواصلات والاتصالات ووكيل الاشغال يتفقدان مشروع مبنى الفرز البريدي في الحد وتسليم المشروع نهاية سبتمبر المنامة في 18 أغسطس/ بنا / قام كل من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات والمهندس احمد عبدالعزيز الخياط وكيل شئون الاشغال بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بجولة تفقدية لموقع مشروع مبنى الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية في الحد للاطلاع على آخر المستجدات في سير اعمال تنفيذ المشروع.



وخلال الزيارة قام المهندس احمد الخياط باطلاع سعادة وزير المواصلات على تطورات العمل في المبنى الذي شارف على الانتهاء، حيث يتم حاليا عمل التشطيبات النهائية ومن المتوقع تسليم المشروع لوزارة المواصلات والاتصالات نهاية شهر سبتمبر القادم.



وبهذه المناسبة صرح سعادة الوزير كمال بن أحمد قائلاً: "إن مشروع مجمع الفرز البريدي يعتبر من المشاريع المهمة التي تعمل عليها وزارة المواصلات والاتصالات حيث يعتبر مجمع الفرز البريدي هو المركز الرئيسي للعمليات البريدية في مملكة البحرين والذي يتم فيه فرز جميع "البعائث" الواردة والصادرة من المملكة لذلك تم تجهيز المبنى بمواصفات ومعايير الاتحاد البريدي العالمي الى جانب متطلبات الإدارة العامة للجمارك ووفق أحدث التقنيات مما سيسهم في تعزيز الخدمات البريدية في مملكة البحرين".



كما أعرب سعادته عن بالغ تقديره وشكره إلي الجهات كافة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وعلى تعاونها وجهدها البناء والذي كان له أعمق الأثر في إتمام هذا المشروع، منوهاً بدور المسئولين بالوزارة بالوقوف على جاهزية الفرع، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.



الجدير بالذكر أن وزارة الاشغال وشئون البلديات تشرف على تنفيذ مبنى مركز الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية بميناء خليفة بن سلمان بالحد لصالح وزارة المواصلات والاتصالات، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات المتعلقة باستقبال وفرز البريد والطرود البريدية وإجراءات الجمارك المتعلقة بها ، حيث تمت ترسيته من قِبَل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة أسيري للمقاولات بتكلفة إجمالية قدرها 2,568,800 ديناراً (مليونان وخمسمائة وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة ديناراً)، وقامت الحكومة الرشيدة بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 10,907 متراً مربعاُ لإنشاء مبنى مركز الفرز البريدي وتم البناء على مساحة 4,190 متراً مربعاً.



ويتكون المشروع من مبنى من طابقين لخدمات فرز البريد والجمارك، ويحتوي الطابق الأرضي على الصالة الرئيسية لفرز البريد وصالة للجمارك وصالة للطرود البريدية وصالة استراحة الموظفين وصالة للاستقبال وقاعة للتسجيل وقاعة الشركات ومكاتب إدارية ومخازن، بينما يشمل الطابق الأول مكاتب إدارية للبريد وقاعة اجتماعات، كما تم تزويد المبنى بالخدمات الكهرو ميكانيكية من تكييف مركزي ومصاعد كهربائية ومحطة كهرباء فرعية ومولد الكهرباء بالإضافة إلى جميع الخدمات والمرافق المطلوبة. وتشمل الأعمال الخارجية السور الخارجي وغرفة الحارس ومدخل عام بالإضافة إلى مدخل خاص للخدمات إضافةً إلى موقف للسيارات يتسع لحوالي 67 سيارة.



كما تم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم مبنى مركز الفرز البريدي متطلبات ومواصفات المباني الخضراء المستدامة وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.



م.ا.ب/و.ش



بنا 0829 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/18 - 36 : 11 AM