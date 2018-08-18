الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح ابواب المسجد الاقصى بعد اغلاقها ساعات القدس المحتلة في 18 أغسطس/ بنا / أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد اغلاقه في وجه المصلين لعدة لساعات.

وادى مئات المصلين صلاة الفجر داخل المسجد الاقصى وباحته بعد اعادة فتحه، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.



وكانت قوات الاحتلال قد اغلقت بعد عصر امس الجمعة، جميع ابواب المسجد الاقصى واخرجت جميع المصلين بالقوة وحرمتهم من اداء صلاتي المغرب والعشاء داخله، كما اعتدت عليهم اثناء صلاة العشاء امام باب الاسباط واخرجتهم من المنطقة بالقوة.



وترأس الرئيس محمود عباس، مساء امس الجمعة، اجتماعا عاجلا لمتابعة الأحداث عقب اغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.



من جهتها حذرت حكومة الوفاق الوطني من مخاطر التصعيد الاحتلالي الجديد في مدينة القدس المحتلة، وبشكل خاص العدوان على المسجد الأقصى المبارك.





و.ش



بنا 0734 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/18 - 47 : 10 AM