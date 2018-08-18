تنظيم جنازة رسمية لعدد من ضحايا انهيار الجسر في جنوى بإيطاليا جنوى في 18 أغسطس/ بنا / نظمت اليوم في مدينة جنوى بإيطاليا جنازة رسمية بحضور كبار المسؤولين السياسيين الإيطاليين لعدد من ضحايا حادث انهيار الجسر الذي أودى بحياة 38 شخصا حسب حصيلة رسمية موقتة، وتحمل الحكومة الشركة المشغلة له مسؤوليته.

واختارت عائلات بعض الضحايا تنظيم جنازات خاصة لهم، مقاطعة بذلك مبادرة الحكومة.



وقالت صحيفة "لا ستامبا" أن عائلات 17 قتيلا على الأقل فضلت عدم المشاركة في مراسم التشييع الرسمية.



وبلغت الحصيلة الرسمية الموقتة لضحايا انهيار الجسر حتى الخميس 38 قتيلا، بينما ما زال عشرة جرحى يعالجون في المستشفى، بينهم ستة في حالة الخطر.



وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن خمسة أشخاص مفقودين قد يكونوا تحت أنقاض الجسر لعد أربعة أيام على الكارثة.



و.ش



بنا 0617 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/08/18 - 31 : 09 AM