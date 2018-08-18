عمران خان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في باكستان إسلام أباد في 18 أغسطس/ بنا / أدى نجم الكريكيت السابق عمران خان اليمين الدستورية اليوم السبت ليصبح رئيسا جديدا للوزراء في باكستان بعد فوز حزبه في الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت الشهر الماضي والتي شابها تدخل مزعوم من الجيش.



وجاء أداء خان لليمين أمام الرئيس الباكستاني ممنون حسين في احتفال بالعاصمة إسلام آباد، تم بثه مباشرة على قنوات التلفزيون الوطنية.



وشارك قادة سياسيون وعسكريون ونجوم رياضة ودبلوماسيون سابقون في مراسم أداء اليمين في القصر الرئاسي.



و.ش



بنا 0552 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/18 - 01 : 09 AM