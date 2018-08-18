مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 18 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة..



وفيما يلي ابرز العناوين...

/مرسوم ملكي بالعفو الخاص عن 40 نزيلا من صغار السن.

/وزير الاعلام: قطر حريصة على مشاركة فرقها الرياضية في السعودية أكثر من أداء شعبها ركن الحج.

/وزير شؤون الشباب والرياضة: جائزة عيسى بن علي شجعت على العمل التطوعي في المملكة.

/وزير الكهرباء يؤكد الاهتمام بالتعاون مع الشركات الوطنية.

/رئيس مجلس الشورى يشيد بالمرسوم الملكي بتشكيل مجلس إدارة «التأمينات».

/رئيس مجلس النواب: مرسوم تشكيل هـيئة الـتـأمين الاجتماعي يعكس حرص جـلالة المـلك عـلـى ضـمان الـحـياة الكريمة للمواطنين.

/وكالة أنباء البحرين تحصد جائزة أفضل وكالة أنباء عربية.

/مليونان و600 ألف دينار لمشروع تطوير السنابس.

/وفق أحدث الأرقام الصحية.. 2500 مريض يترددون على السلمانية يوميا.

/اللجنة الأمنية تباشر زياراتها التفقدية لمخيمات البحرين بمشعري منى وعرفة.

/عيادة اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج في مكة المكرمة تستقبل عددا من حالات ارتفاع نسبة السكر في الدم بين الحجاج.

/تطوير شارع 47 في سند سيرفع طاقته الاستيعابية بـمقدار 60% وسيقلل انتظار المركبات فيه 50%.

/الوكيل المساعد لـ«الزراعة»: يوجد مسلخان مرخصان أحدهما في منطقة حظائر الهملة والآخر في منطقة سترة.

/اختتام ورشة مفاتيح المسرح ضمن الفعاليات الـتــي تـسبــق مــهـرجــان خــالـد بـن حـمــد للـمـسـرح الـشـبـابـي.

/«الأشغال» تسلم «التربية» 25 مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

/أمريكا: ملتزمون بإخراج إيران والمليشيات التابعة لها من سوريا.

/البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيسا للوزراء.

/السعودية تقدم مساهمة قدرها 100 مليون دولار لمشاريع في شمال شرق سوريا.

/البنتاجون: القوات الصينية تتدرب على ضرب أهداف أمريكية.

/مديرون سابقون لوكالة الاستخبارات الأمريكية يوجهون انتقادا غير مسبوق إلى ترامب.

/واشنطن وأنقرة تتبادلان تهديدات جديدة والليرة تتراجع.

/أكثر من مليوني مسلم يؤدون مناسك الحج.. وتطبيقات إلكترونية لمساعدة الحجاج.

/خبير أمني أمريكي يرجح انشقاق قادة في الحرس الثوري الإيراني.





و.ش



بنا 0549 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/18 - 56 : 08 AM