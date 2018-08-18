مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/08/18 - 56 : 08 AM
المنامة في 18 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة..
وفيما يلي ابرز العناوين...
/مرسوم ملكي بالعفو الخاص عن 40 نزيلا من صغار السن.
/وزير الاعلام: قطر حريصة على مشاركة فرقها الرياضية في السعودية أكثر من أداء شعبها ركن الحج.
/وزير شؤون الشباب والرياضة: جائزة عيسى بن علي شجعت على العمل التطوعي في المملكة.
/وزير الكهرباء يؤكد الاهتمام بالتعاون مع الشركات الوطنية.
/رئيس مجلس الشورى يشيد بالمرسوم الملكي بتشكيل مجلس إدارة «التأمينات».
/رئيس مجلس النواب: مرسوم تشكيل هـيئة الـتـأمين الاجتماعي يعكس حرص جـلالة المـلك عـلـى ضـمان الـحـياة الكريمة للمواطنين.
/وكالة أنباء البحرين تحصد جائزة أفضل وكالة أنباء عربية.
/مليونان و600 ألف دينار لمشروع تطوير السنابس.
/وفق أحدث الأرقام الصحية.. 2500 مريض يترددون على السلمانية يوميا.
/اللجنة الأمنية تباشر زياراتها التفقدية لمخيمات البحرين بمشعري منى وعرفة.
/عيادة اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج في مكة المكرمة تستقبل عددا من حالات ارتفاع نسبة السكر في الدم بين الحجاج.
/تطوير شارع 47 في سند سيرفع طاقته الاستيعابية بـمقدار 60% وسيقلل انتظار المركبات فيه 50%.
/الوكيل المساعد لـ«الزراعة»: يوجد مسلخان مرخصان أحدهما في منطقة حظائر الهملة والآخر في منطقة سترة.
/اختتام ورشة مفاتيح المسرح ضمن الفعاليات الـتــي تـسبــق مــهـرجــان خــالـد بـن حـمــد للـمـسـرح الـشـبـابـي.
/«الأشغال» تسلم «التربية» 25 مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
/أمريكا: ملتزمون بإخراج إيران والمليشيات التابعة لها من سوريا.
/البرلمان الباكستاني ينتخب عمران خان رئيسا للوزراء.
/السعودية تقدم مساهمة قدرها 100 مليون دولار لمشاريع في شمال شرق سوريا.
/البنتاجون: القوات الصينية تتدرب على ضرب أهداف أمريكية.
/مديرون سابقون لوكالة الاستخبارات الأمريكية يوجهون انتقادا غير مسبوق إلى ترامب.
/واشنطن وأنقرة تتبادلان تهديدات جديدة والليرة تتراجع.
/أكثر من مليوني مسلم يؤدون مناسك الحج.. وتطبيقات إلكترونية لمساعدة الحجاج.
/خبير أمني أمريكي يرجح انشقاق قادة في الحرس الثوري الإيراني.
و.ش
بنا 0549 جمت 18/08/2018
عدد القراءات : 51
اخر تحديث : 2018/08/18 - 56 : 08 AM