الطقس في البحرين: حار مع تصاعد الاتربة وحسن خلال الليل المنامة في 18 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم السبت في البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ويتحول الى حسن خلال الليل.



الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا وتصل سرعتها من 7 الى 12 عقدة خلال النهار.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة وتدعو الى اخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى: 70 %، و الصغرى 20%.



و.ش



بنا 0536 جمت 18/08/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/08/18 - 41 : 08 AM