الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في الجوف وإدانة لاقتحام الميليشيا الانقلابية لمخازن الأمم المتحدة عدن في 17 ‏أغسطس/بنا/ حرر الجيش اليمني مسنودا بقوات من التحالف ‏العربي، سيطرته على مواقع جديدة في مديرية خب ‏الشعف بمحافظة الجوف، عقب ‏عملية عسكرية ‏أطلقها اليوم الجمعة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية ‏المدعومة من إيران.‏



وقال رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية وقائد ‏لواء الحسم العميد هادي حمران الجعيدي،في تصريح ‏بثه موقع (26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع ‏اليمنية إن ‏قوات من الجيش اليمني، استعادت مواقع ‏استراتيجية في في مديرية خب الشعف، خلال ‏العملية العسكرية، منها، جبال ‏قشعان ونجد نضا ‏ومنقله وايعاره في منطقة سلبه.‏



وأضاف المسوؤل العسكري اليمني أن قوات الجيش تواصل عملياتها ‏العسكرية وسط تقدم متسارع لاستكمال ‏تحرير ما ‏تبقى من المديرية في حين تكبدت المليشيا خسائر ‏كبيرة في الأرواح والعتاد وانهيار ‏في صفوفها.‏



وفي سياق مختلف دان وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، اليوم، اقتحام ميليشيا الحوثي الانقلابية لأحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وتحويله إلى ثكنة عسكرية.



ودعا فتح وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، المنظمات الأممية إلى إدانة هذا السلوك الاجرامي وكشف كافة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية بحق العمل الإغاثي والإنساني واجراءاتها التي تستهدف المنظمات الإغاثية في اليمن.



وأشار إلى أن المنظمات الأممية تعرضت للكثير من المضايقات واعاقة لأعمالها من قبل الحوثيين خصوصاً في محافظة الحديدة، موكدا أن كل هذه الانتهاكات إجرامية، وتتنافى مع كل القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية المنظمة للعمل الإنساني، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات المستمرة بحاجة إلى تدخل أممي عاجل لايقافها.



خ.أ



بنا 2013 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/08/18 - 47 : 01 AM