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جلالة الملك المفدى يصدر مرسوما بالعفو الخاص عن 40 نزيلاً بحرينياً من صغار السن
2018/08/17 - 21 : 10 PM
المنامة في 17 أغسطس/ بنا / تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بالموافقة الكريمة على إصدار القائمة (ب) من المرسوم الملكي المتعلق بالعفو الخاص والإفراج والتي تشمل 40 نزيلاً بحرينياً من صغار السن، محكومين في قضايا مختلفة، وذلك بعد أن قضوا أكثر من نصف مدة العقوبات الصادرة بحقهم، وبيّنوا حسن سلوكهم خلال فترة العقوبة.

ويأتي الإفراج عنهم في إطار حرص المقام السامي على مراعاة السن، وضرورة إعادتهم إلى الطريق السوي، بحيث يكون هذا العفو فرصة لمتابعتهم وتقويم سلوكياتهم، وعدم العودة مرة أخرى إلى مخالفة القانون، على أن يتم تسليمهم لأولياء أمورهم بحسب الضمانات المقررة في القوانين الوطنية.

ع إ ح/خ.أ

بنا 1910 جمت 17/08/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/08/17 - 21 : 10 PM
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