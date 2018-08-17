اللجنة الأمنية تباشر زياراتها التفقدية لمخيمات مملكة البحرين بمشعري منى وعرفة الأراضي المقدسة في 17 أغسطس/ بنا/ صرح العميد ماهر بوعلي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ عضو اللجنة العليا للحج والعمرة رئيس اللجنة الأمنية، أنه في إطار الحرص على أمن وسلامة حجاج بيت الله أثناء تواجدهم بالديار المقدسة، فقد باشرت اللجنة الأمنية زياراتها التفقدية لمخيمات مملكة البحرين بمشعري منى وعرفة وذلك للتأكد من تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بما يضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام.



وأضاف أنه من أجل التيسير على حجاج بيت الله الحرام وتقديم كافة التسهيلات لضمان راحتهم ، فقد قامت اللجنة بعملية تنظيم دخول المركبات والحافلات البحرينية ، حيث التقت بأصحاب حملات الحج البحرينية، وقدمت لهم شرحا حول أهمية الالتزام بأنظمة وقوانين المرور وشروط نقل الحجاج، مع ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة لدخول المشاعر من قيادة أمن الحج لشئون المرور بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. متمنيا لحجاج بيت الله حجا مبرورا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1803 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/17 - 24 : 09 PM