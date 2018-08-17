زلزال بقوة 7ر6 درجات يضرب جزيرة فلوريس الإندونيسية جاكرتا في 17 أغسطس/بنا/ ضرب زلزال بلغت قوته 7ر6 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم قبالة جزيرة فلوريس شرقي اندونيسيا.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية "إن الزلزال الذي وقع في الساعة 1535 بتوقيت جرينتش كان مركزه على مسافة 125 كيلومترا شمال غربى منطقة ويست مانجاراي وعلى عمق 559 كيلومترا".



وولم يرد عن اجهزة الاعلام الاندونيسية إي معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة للزلزال الأخير.



خ.أ



بنا 1802 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/17 - 23 : 09 PM