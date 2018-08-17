في تصريح لـ (الشرق الأوسط) مشيدا بجهود السعودية لإنجاح موسم الحج..وزير الإعلام: قطر حريصة على تواجد فرقها الرياضية في جدة وابوظبي والمنامة أكثر من أداء الحج المنامة في 17 أغسطس/ بنا / أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في تصريح لصحيفة (الشرق الأوسط) "أن ما تبذله السعودية من جهود عظيمة لإنجاح موسم الحج عاماً تلو الآخر، يعد قصة نجاح استثنائية تفتخر بها الأمتان العربية والإسلامية، ويقف لها العالم إجلالاً وإعجاباً بضخامة الإنجاز ودقة التخطيط والتنفيذ".





وقال الوزير الرميحي لـ(الشرق الأوسط): "أن السعودية تولي عناية خاصة بالأماكن المقدسة، وتسخر جهودها الرسمية وطاقاتها البشرية كافة، لكل ما من شأنه تذليل كل الصعاب والعقبات أمام الحجاج والمعتمرين، مشيداً بالخدمات العظيمة التي تقدمها السعودية في رعاية ضيوف الرحمن، وتأمين أداء مناسكهم في راحة وطمأنينة ويسر، ومتمنياً كل التوفيق والسداد لحكومة خادم الحرمين الشريفين في سعيها الدؤوب لإنجاح موسم حج هذا العام".



وحول منع النظام القطري شعبه من أداء فريضة الحج قال وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية: "أن النظام القطري حريص على مشاركة فرقه الرياضية في السعودية، أكثر من أداء شعبه هذا الركن العظيم من أركان الإسلام"، مشيراً إلى أن "النظام القطري التزم بالمشاركة في عدد من البطولات الرياضية في جدة وأبو ظبي والمنامة، واستخدم طائرات غير قطرية لنقل فرقه الرياضية، بينما يمنع على شعبه الذهاب لأداء فريضة الحج المقدسة، ويستخدم الخطوط الجوية القطرية كعذرٍ واهٍ بهدف استكمال محاولاته المستنكرة في تسييس فريضة الحج المقدسة"، مشدداً على "أن هذه الخطوة المفضوحة، لم تعد تنطلي على الشعب القطري الشقيق، الذي يعتز بإسلامه وعروبته وارتباطه الوثيق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".













ن.ع/خ.أ



بنا 1551 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/08/17 - 57 : 06 PM