وكالة أنباء البحرين (بنا) تحصد جائزة أفضل وكالة أنباء عربية في حفل توزيع جوائز الإعلام السياحي العربي بصلالة مسقط في 17 أغسطس/بنا/ حصدت وكالة أنباء البحرين (بنا) جائزة أفضل وكالة انباء عربية ضمن جوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي الذي نظمه المركز العربي للإعلام السياحي، في حفل توزيع جوائز الإعلام السياحي العربي في نسخته العاشرة، برعاية المستشار عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، - للشؤون الثقافية تزامنًا مع فعاليات مهرجان صلالة السياحي بمشاركة أكثر من 55 اعلامي وصحفي متخصص في المجال السياحي من مختلف أرجاء الوطن العربي.



وقد اقيم على هامش الحفل مؤتمر اعلامي سياحي عربي خلال الفترة الصباحية يتضمن عددا من الجلسات النقاشية وأوراق العمل بمشاركة نخبة من الاعلاميين بحضور عدد من الشخصيات والخُبراء والمهتمين بالإعلام السياحي العربي.



حيث حضر ضيف شرف المؤتمر الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيكو بحضور الدكتور طالب الرفاعي رئيس منظمة السياحة العالمية السابق، ومشاركة الأميرة دانا فراس رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي.





خ.أ



بنا 1511 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/17 - 37 : 06 PM