الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد السبت حسن لكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 17 أغسطس/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في البحرين من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة وحتى السادسة من مساء غد السبت سيكون بمشيئة الله حسن، لكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتزداد سرعتها من 10 إلى 15 عقدة غدا، وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا خلال النهار.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى توخي الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر غدا.



درجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.



الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 10%.



شروق الشمس 05:11 صباحا وغروبها في الساعة 06:12 مساءا.





خ.أ



بنا 1459 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/17 - 16 : 06 PM