عيادة اللجنة الطبية ببعثة البحرين للحج في مكة المكرمة تستقبل عددا من حالات ارتفاع نسبة السكر في الدم الأراضي المقدسة في 17 أغسطس/ بنا/ استقبلت عيادة اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج في مكة المكرمة عدد من حالات مرضى السكري بين الحجاج البحرينين الذين يعانون من ارتفاع في نسبة السكر بالدم.



وأوضح رئيس اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج الدكتور إبراهيم فاروق عبيد أن سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري يعود إلى عدم الانتظام في أخذ أدويتهم أو نسيان أخذها، وكذلك بسبب عدم الالتزام بتناول الوجبات الصحية لمرضى السكري وتناول وجبات دسمة وحلويات تسبب ارتفاع السكر في الدم.



وأكد الدكتور عبيد التعامل مع جميع حالات ارتفاع نسبة السكر بالدم الذين ترددوا على عيادة اللجنة الطبية في مكة المكرمة بسلاسة من خلال اعطائهم الأدوية التي نظمت نسبة السكر في الدم، كما تم تقديم الإرشادات والتوعية اللازمة؛ منها الحرص على أخذ أدويتهم في مواعيدها واتباع النظام الغذائي وفق إرشادات طبيبهم المختص وخصوصاً لمن يستخدم ابر الأنسولين لتجنب اضطرابات سكر الدم، والإكثار من شرب الماء لتجنب جفاف الجسم الذي من شأنه أن يؤدي إلى حموضة الدم الكيتوني وارتفاع السكر، وتكثيف فحص الدم لمعرفة نسبة السكر بالدم لمعالجة الهبوط أو الارتفاع في سكر الدم، كما دعا إلى تجنب الإجهاد المفرط والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة .



ودعا رئيس اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج مرضى السكري إلى ضرورة حمل قطع سكر أو حلوى أو مشروبات سكرية معهم، تحسباً لحالات هبوط سكر الدم أثناء أداء المناسك، مؤكداً ضرورة التزام الحاج بقياس مستوى السكر ومراجعة الفريق الطبي لحملة الحج التابع لها عند ملاحظة أي ارتفاع في مستوى السكر أو حصول اي أعراض غير طبيعية لدى الحاج،



كما نصح الدكتور عبيد جميع الحجاج بضرورة حمل مظلة شمسية أو لبس القبعات للتقليل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع ضرورة تغيير الملابس الداخلية بصورة مستمرة والحرص على أن تكون قطنية للتقليل من الالتهابات التي قد تصيب الحاج بسبب العديد من العوامل، لافتاً إلى أن عيادة اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج مستعدة ومفتوحة على مدار 24 ساعة لخدمة جميع حجاج مملكة البحرين، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1450 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/17 - 00 : 06 PM