انتخاب لاعب الكريكت السابق عمران خان رئيسا للوزراء في باكستان إسلام أباد 17 أغسطس/ انتخب البرلمان الباكستاني اليوم الجمعة نجم الكريكت السابق عمران خان رئيسا للوزراء بأغلبية 176 صوتا واعتراض 96.



أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر في نهاية التصويت "عمران خان هو رئيس وزراء باكستان الجديد".

ولم يشارك حزب الرئيس السابق آصف زرداري في تصويت اليوم في البرلمان حيث يشغل الحزب 54 مقعدا، فيما أعلن مكتب الرئيس أن رئيس الوزراء الجديد سيؤدي اليمين الدستورية في مراسم تقام صباح غد، حصل حزب خان على أغلب المقاعد في الانتخابات التي أجريت في 25 تموز/يوليو ،ولكنه لم يفز بأغلبية صريحة ما يعني أنه احتاج لدعم من أحزاب أخرى أصغر ليصبح رئيس وزراء الدولة المسلحة نوويا.



دخل حزب حركة العدالة الباكستانية المنتمي إليه خان في ائتلاف مع نحو 12 حزبا صغيرا، وهناك اعتقاد أن كلهم لهم صلات بالجيش القوي.



خ.أ



بنا 1404 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/17 - 11 : 05 PM