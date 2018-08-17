ثمّنوا جهود السعودية في خدمتهم..ضيوف الرحمن يغادرون المدينة المنورة لأداء مناسك الحج بعد أدائهم صلاة الجمعة المدينة المنورة في 17 أغسطس/بنا/ غادرت قوافل ضيوف الرحمن المدينة المنورة بعد أن أدو صلاة الجمعة اليوم في المسجد النبوي متوجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر لأداء فريضة حج هذا العام 1439هـ وذلك عبر حافلات النقابة العامة للسيارات التي جهزت بكامل الخدمات البشرية والآلية وسادت الأجواء الإيمانية والرحمانية أصوات الحجاج التي صدحت وهم يغادرون المدينة المنورة ملبين على جنبات الطرق المؤدية باتجاه مكة المكرمة تحيطهم عناية الله وتظللهم رحمته.



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) توافد المصلين من حجاج ومواطنين ومقيمين وزوار من وقت مبكر إلى المسجد النبوي الذي امتلأت أروقته وساحاته والسطح بالمصلين في جو مفعم بالطمأنينة والأمن والأمان وتوافر كل الخدمات التي هيأتها الإدارات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة ذات العلاقة بخدمات الحج وسط متابعة واهتمام مباشر من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، ونائبه من خلال خططها التنفيذية لتفويج الحجاج إلى مكة المكرمة عبر طريق الهجرة السريع الذي اكتملت فيه الخدمات الإدارية والتنظيمية والتنسيقية.



ورصد مراسل (واس) حركة مغادرة ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر طريق الهجرة السريع الذي وفرت كافة الأجهزة المعنية كل ما من شأنه خدمة قوافل وفود ضيوف الرحمن في مدينة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة ومدينة حجاج البر بطريق الجامعات ومركز كيلو تسعة لتفويج الحجاج وفي مركز ميقات ذي الحليفة بآبار علي بالمراكز الصحية الموسمية للشئون الصحية بالمنطقة واللجان، التابعة لفرع وزارة الحج والإدارات المساندة للنقابة العامة للسيارات ومراكز للهلال الأحمر، وفرق ميدانية من مديرية شرطة المنطقة ومرور المدينة ودوريات أمن الطرق والخدمات الأخرى المساندة لمتابعة ومرافقة عربات وفود ضيوف الرحمن، والاطمئنان على توافر كل الخدمات والتسهيلات لهم منذ مغادرتهم المدينة المنورة وحتى وصولهم مكة المكرمة والمشاعر لأداء فريضة الحج بأمن وأمان وطمأنينة.



ورفع عدد من الحجاج الكرام لدى مغادرتهم المدينة المنورة في طريقهم إلى مكة المكرمة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يولونه من خدمات جليلة للحاج والزائر والمعتمر، مثنين ما وجدوه في بلاد الحرمين الشريفين منذ وصولهم من خدمات جليلة وتسهيلات رائعة وعناية واهتمام حققت لهم الطمأنينة والأمان ، مشيدين في الوقت نفسه بالمشروعات التنموية الطموحة التي تحققت وبخاصة المشروعات الكبرى في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة.



وقالوا إن تنوع الخدمات التي يجدها الحاج منذ وصوله لهذه الديار المباركة تفوق الوصف في كل بقعة تطأ أقدامنا فاحتضان المسؤولين كافة لنا بحسن الاستقبال بالورود وماء زمزم والتمور مع الابتسامة العريضة على محياهم والله إنها تنسينا تعب السفر، معربين عن شكرهم الجزيل لكل مسئول في هذا البلد الطيب وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي يوفر ويسخر كل الإمكانيات والتسهيلات وتنوع الخدمات مع جهود رجال الأمن من خلال تواجدهم الدائم في كل تنقلاتنا في المدينة المنورة وأماكن الزيارات مما جعلنا نعيش فعلا أوقات سعيدة جدا محفوفة بالأمن والأمان بعد حفظ الله.



كما أشاد مجموعة أخرى من الحجاج بالرعاية الكريمة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصها على توفير خدمات وتسهيلات متكاملة مكنتهم من أداء مناسكهم براحة ويسر وسهولة ، منوهين في هذا الصدد بنمو المشروعات على أرض الواقع وحجم الإنجازات التي نفذتها وحققتها المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة من كل شر ومن كل مكروه إنه سميع مجيب الدعوات.





خ.أ



بنا 1328 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/17 - 39 : 04 PM