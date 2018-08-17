خالد بن حمد يتلقى برقية تهنئة من معالي الفريق الركن أمين عام مجلس الدفاع الأعلى المنامة في 17 أغسطس/ بنا / تلقى سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى برقية تهنئة من معالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك بمناسبة فوز سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في سباق السويد للقدرة هذا نصها:



سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز سموكم بالمركز الأول في سباق السويد للقدرة.



وبهذه المناسبة يطيب لي أن أعرب لسموكم عن خالص تمنياتي القلبية بالتوفيق والسداد لرفع أسم مملكة البحرين في جميع المحافل وبالأخص مع عودة سموكم لرياضة القدرة مرة أخرى وأن هذا الفوز ثمرة رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه.



وفق الله سموكم وسدد على طريق الخير خطاكم لتحقيق كل ما نصبوا إليه من طموح وتطلع لرقي وازدهار الوطن الغالي.



وتفضلوا سموكم بقبول فائق احترامي وتقديري.



الفريق الركن

دعيج بن سلمان آل خليفة

أمين عام مجلس الدفاع الأعلى





ح ب/و.ش



بنا 1251 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/17 - 58 : 03 PM