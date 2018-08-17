‎وزير شؤون الشباب والرياضة : جائزة عيسى بن علي شجعت العمل التطوعي في المملكة المنامة في 17 أغسطس/ بنا / اشاد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بمبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة المتمثلة في جائزة سموه للعمل التطوعي، التي تعد إحدى أهم الجوائز على المستوى الإقليمي في هذا المجال، واسهمت في تعزيز العمل العربي المشترك، من خلال اختيارها لكبار الشخصيات العربية المؤثرة في هذا المجال.



‎واضاف وزير شؤون الشباب والرياضة ان الجائزة التي خصصت لأفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين ساهمت في تشجيع العديد من المبادرات الفردية والجماعية وخصوصا من فئة الشباب على مواصلة العمل التطوعي، وهو ما يؤكد حرص سموه على التواصل مع هذه الفئة المهمة الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع البحريني، والذين يجب أن يشاركوا بفعالية في صناعة المستقبل.



‎ولفت إلى أن استمرارية الجائزة للعام الثامن على التوالي يؤكد المكانة التي وصلت إليها هذه الجائزة بين المشاركين، مستذكرا احتضان جامعة الدول العربية لفعاليات النسخة السابعة من الجائزة هو ما يؤكد أن هذه الجائزة تسهم في رفع اسم مملكة البحرين اقليما ودوليا في هذا المجال.



‎وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلى تكريم رواد العمل التطوعي في العالم العربي ووضع خبراتهم ومشاريعهم في بؤرة الضوء في أوساط المتطوعين من كل الدول العربية، ونشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات الخليجية والعربية، وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية.



‎كما اكد أن العمل التطوعي في البحرين يحظى بمكانة متميزة في المجتمع بفضل العادات والقيم المتوارثة بين أبناء البحرين، مشيرا إلى أن للتطوع أهمية على المستوي الجماعي والفردي، إذ أن العمل التطوعي يلعب دورا مهما في الفترة الحالية في تطوير المجتمعات ومساعدة الحكومات على تحقيق خطط التنمية وبات التطوع أحد مقاييس تقدم الدول وساهم في بناء شخصية الإنسان ويطور من قدراته ويعزز من انتمائه لمجتمعه وأهل بلده.



‎وأختتم وزير شؤون الشباب والرياضة تصريحه بالتأكيد على أن ما تزخر به مملكة البحرين من مبادرات إنسانية وخيرية لعوائل أو جمعيات أهلية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القيمة العظيمة ستبقى حاضرة في أذهان كل أبناء البحرين الذين يتمتعون بطبيعتهم السلمية والمحبة للخير والمتسامحة والراغبة في العطاء بلا منة غايتهم وهدفهم خير الإنسانية والبناء والتعمير والاستقرار والأمن لهم ولغيرهم.



جدير بالذكر أن احتفالية تسليم النسخة الثامنة من جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي سوف تقام بمملكة البحرين في سبتمبر القادم على هامش الاحتفال باليوم العربي للتطوع، وتقام هذه الجائزة التي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة برعاية استراتيجية من تمكين، والرعاة الرئيسيون هم "باس، فيفا، جيبك، مجموعة البركة ".



ح ب/و.ش



بنا 1150 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/17 - 07 : 03 PM