الأشغال: بدء تسليم 25 مدرسة لوزارة التربية قبل العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء من صيانتها المنامة في 17 أغسطس/ بنا / كشفت المهندسة هدى ميرزا عباس مدير إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الإدارة بصدد استكمال برنامج الصيانة الشاملة للمدارس الحكومية لعام 2018، والذي يشتمل على أعمال صيانة 25 مدرسة حكومية موزعة على جميع المحافظات، وذلك وفق الخطة المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة والكادر التعليمي للعام الدراسي الجديد 2018-2019.



وأوضحت المهندسة هدى ميرزا بأن أعمال الصيانة للمدارس تتم بشكل دوري بهدف الحفاظ على سلامة هيكل المباني وتحسين البيئة الداخـلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية بما يدعم الاحتياجات التعليمية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها وسلامة مستخدمي المباني.



وأشارت المهندسة هدى ميرزا الى أن التكلفة الاجمالية لأعمال الصيانة الشاملة لتلك المدارس تبلغ 1,800,000 دينار بحريني (مليون وثمانمائة ألف دينار بحريني) ، حيث تشتمل على الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها من الأعمال مثل أعمال الترميم وصيانة المسطحات الخارجية وإعادة تأهيل دورات المياه وإصلاح الأبواب والنوافذ وإصلاح واستبدال تسليكات الكهرباء وإمدادات الماء والأدوات الصحية التالفة، واستبدال شبكات توزيع المياه التالفة وغيرها.



وأضافت المهندسة ميرزا أن إدارة صيانة المباني وبالتنسيق مع إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم قد حرصت وطيلة فترة الصيانة للمدارس على متابعة احتياجات المدارس بشكل مستمر وشبه يومي للتأكد من سير العمل وضمان الانتهاء من أعمال الصيانة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة.

وذكرت المهندسة هدى ميرزا بأنه قد تم البدء بتسليم المدارس لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 5 أغسطس ومن المقرر الانتهاء من أعمال التسليم قبل مطلع العام الدراسي 2018-2019 .



الجدير بالذكر أن إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني هي المسئولة عن صيانة وتحديث والقيام بالإصلاحات العامة للمباني الحكومية بالمملكة بما فيها المدارس الحكومية، كما وتحرص الإدارة على أن تخضع المباني الحكومية لبرنامج صيانة دوري لضمان بقائها في حالة جيدة ومنعها من التدهور وذلك لتحسين البيئة والتأكد من مطابقة المباني لأسس السلامة والصحة وتوفير بيئة آمنة للممتلكات الحكومية. ويتم ذلك من خلال عملية تقييم وإرساء مناقصات صيانة المباني على مقاولين مختصين تحرص الوزارة على استخدامهم أحدث التقنيات والمواد ذات الجودة العالية.





م.ا.ب/و.ش



بنا 1014 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/17 - 22 : 01 PM