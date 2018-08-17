ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ولاية كيرالا الهندية إلى 164 قتيلا و 220 ألف نازح نيودلهي في 17 أغسطس/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا الهندية إلى 164 قتيلا، وأكثر من 220 ألف نازح.

وزاد عدد قتلى الفيضانات الى أكثر من الضعف حيث بلغت الاحصائية الاربعاء الماضي 67 قتيلا بسبب الغرق والانهيارات الارضية.



ويقوم العشرات من قوات الجيش وعمال الاغاثة بإجلاء الاشخاص المحاصرين بسبب الفيضانات في الولاية. وتجتاح الولاية الساحلية أسوأ موجة أمطار موسمية.

وقال مسؤول من غرفة مكافحة الكوارث بالولاية ان حصيلة القتلى ارتفعت من 67 يوم الاربعاء الماضي إلى 164 قتيلا.



وتواجه مروحيات وفرق من هيئة مكافحة الكوارث أمطارا غزيرة، منذ أمس الخميس للوصول إلى المناطق الغارقة لتحرير الاشخاص المحاصرين على أسطح المنازل.

وقال المسؤول "مع تراجع الامطار اليوم، تكثفت عمليات الاغاثة. وتوقعت هيئة الارصاد الجوية الاقليمية هطول أمطار غزيرة غدا السبت".



وارتفعت أعداد الاشخاص في مخيمات الاغاثة التي تديرها الدولة إلى 223139، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية أن مياه الامطار بدأت في دخول مراكز الايواء.

وكانت الفيضانات قد ألحقت أضرارا بمئات الكيلومترات من الطرق وعرقلت خدمات القطارات والخدمات الجوية. وسوف يظل المطار في مدينة كوشي، وهي أكثر المدن ازدحاما في ولاية كيرالا، مغلقا حتى غد السبت.



و.ش



بنا 0931 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/17 - 42 : 12 PM