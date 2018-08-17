وزير الكهرباء و الماء يبحث مع " بوليميرز" التعاون المشترك في مجال نظم المعلومات المنامة في 17 أغسطس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد رياض حسن آل رحمة رئيس مجلس ادارة شركة Polemaris للاستشارات يرافقه السيد حسن رياض آل رحمة المدير التنفيذي للشركة.



واشاد الوزير بنشاط الشركة في مملكة البحرين في عدد من المجالات الاستشارية، وبحث معهم امكانية الاستفادة من خدمات الشركة في مجال نظم المعلومات، مؤكداً ترحيبه بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية في جميع المجالات التي تقع ضمن اختصاص الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونطلع على عروضها ونقوم بدراستها ومدى الاستفادة منها حسب الفرص المتاحة.



وفي ختام اللقاء عبر الحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم للوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والترحيب وفتح آفاق التعاون المشترك.



م.ا.ب/و.ش



بنا 0815 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/08/17 - 23 : 11 AM