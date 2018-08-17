وزارة الخارجية السعودية تصدر أكثر من 1.7مليون تأشيرة حج جدة في 17 أغسطس/ بنا / أنهت بعثات المملكة العربية السعودية في الخارج عملية منح التأشيرات لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات التي يتطلب دخولها إلى المملكة الحصول على تأشيرة لموسم الحج للعام الحالي 1439هـ.

وبلغ عدد تأشيرات الحج التي أصدرتها وزارة الخارجية أكثر من 1.7 مليون تأشيرة عبر جميع بعثات المملكة العربية السعودية وبعثات الحج المؤقتة في الدول التي لا يوجد للمملكة فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي دائم.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن الوزارة بدأت بالإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وقامت بإرسال بعثات مساندة لإنجاز عمليات منح التأشيرات لحجاج بيت الله الحرام في جميع الدول الإسلامية أو الدول التي فيها مسلمون، ووصل العدد النهائي للحجاج الحاصلين على تأشيرات دخول (1.720.680).



و.ش



بنا 0734 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/17 - 43 : 10 AM