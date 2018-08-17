وزير الخارجية التركي: نريد رفع تأشيرة الدخول مع روسيا بشكل كامل أنقرة في 17 أغسطس/ بنا / قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تريد رفع تأشيرة الدخول مع روسيا بشكل كامل.

جاء ذلك خلال حديثه عن إلغاء تأشيرة الدخول بين مواطني تركيا وروسيا، بالجلسة الختامية للمؤتمر العاشر للسفراء الأتراك، المنعقد، الخميس، بالعاصمة التركية أنقرة.



وأضاف جاويش أوغلو إلى أنّ روسيا ستلغي، في مرحلة أولى، تأشيرة الدخول لرجال الأعمال الأتراك، وفق ما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

وأوضح أنهم سيعقدون أول اجتماع لمجموعة العمل بين الجانبين، بخصوص إلغاء روسيا تأشيرة الدخول لرجال الأعمال، وسائقي الشاحنات الأتراك، وأصحاب جوازات السفر الرسمية والخدمية.



وقال جاويش أوغلو أن ارتفاع أعداد السياح الروس القادمين إلى تركيا مهم بالنسبة لبلاده وللسياح الروس أيضا، دون تقديم أرقام محددة.

وكانت الخارجية الروسية اعلنت الأحد الماضي استعدادها لإلغاء تأشيرة الدخول لفئات من الأتراك.







و.ش



بنا 0729 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/17 - 38 : 10 AM